〈商品報價〉連假前夕獲利了結 小麥回跌1.5%結束連四漲

芝加哥三大農產品期貨周四 (14 日) 漲跌互見，受供應吃緊影響，玉米與黃豆價格收高；小麥因連假前獲利了結而走跌，終結了連四日的漲勢。周五 (15 日) 適逢復活節假期，黃小玉交易休市一日。

芝加哥 5 月玉米 (CCON) 收高 1.6%，報每英斗 7.92 美元，周線漲 3%。追蹤玉米指數的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 揚升 0.39%，報 29.21 美元。

芝加哥 5 月黃豆 (SCON) 微漲 0.37%，報每英斗 16.8225 美元，周漲 0.1%。Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 攀升 0.04% 至 28.29 美元。

美國的播種天氣仍不理想，中西部平原低溫多與，導致玉米播種進度非常緩慢，分析師擔心，這恐使更多玉米耕地改種黃豆。美國農業部表示，截至 4 月 10 日，玉米播種率為 2%，低於五年平均值 3%。

然而，若美國玉米播種延遲，促使農民將耕地改種黃豆，將對新一季的黃豆期貨合約構成一定壓力。美國農業部稍早預估今年黃豆種植面積將增至創新高的 9095 萬畝。

此外，阿根廷卡車司機罷工支稱了黃豆市場，由於周三 (13 日) 罷工談判失敗，威脅著正值南美收穫季的玉米與黃豆出口。阿根廷穀物出口商稱，若未能盡快達成協議，將嚴重損害出口。

適逢復活節連假前夕，多頭趁機獲利了結，芝加哥 5 月小麥 (WCON) 期貨下跌 1.5%，報每英斗 10.965 美元，周漲 4.8%。Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 回落 1.45%，報 10.91 美元。