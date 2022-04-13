〈商品報價〉乾旱影響良率 小麥漲逾2%再度站上11美元

俄烏談判陷僵局，加上美國生物燃料需求提升，帶動芝加哥三大農產品黃豆、玉米及小麥期貨周二 (12 日) 全面收漲，其中小麥因美國作物良率偏低續漲逾 2%，站回每英斗 11 美元上方。

氣候乾旱，恐使美國今年春麥種植日期也將開始得較晚，加上冬小麥良率偏低影響，近月芝加哥小麥 (WCON) 續漲 2.2%，報每英斗 11.125 美元；追蹤小麥指數的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上揚 1.75%，報 11.02 美元。

俄羅斯總統普丁周二表示，與烏克蘭的談判進入「死胡同」，並表示俄國將會在這場衝突中取得勝利，市場認為這是兩國衝突迄今最強烈的訊號，黑海穀物供應緊張情況恐難緩解。

另一方面，美國白宮稱為抑制油價瘋漲，拜登將宣布解禁高比例乙醇 (E15) 汽油，此措施將帶動生物燃料需求，而玉米是乙醇的主要原料，受此消息激勵近月芝加哥玉米 (CCON) 反彈收漲 1.8%，報每英斗 7.725；追蹤玉米指數的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 揚升 1.69%，報 28.88 美元。

黃豆同獲潛在利多，近月芝加哥黃豆 (SCON) 彈升 1.2%，報每英斗 16.605 美元，Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 攀升 0.93% 至 28.26 美元。