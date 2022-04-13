高盛：個股表現將優於大盤 精選18支明年漲幅上看50%

美股股指多年來表現強勁，如標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數，投資人幾乎可以肯定獲得一些收益，並對其長期回報感到滿意。

但今年年初開始，聯準會 (Fed) 升息、通膨預期走高、俄烏衝突等因素，導致股市上漲出現阻力，不少分析師曾直言個股的表現可能會優於大盤，該是選擇個股進行投資的時候了。

高盛首席美股策略師柯斯汀 (David Kostin) 表示：「自今年年初以來，Fed 貨幣政策的不確定性、通膨的上升以及俄烏衝突，都對美股產生了衝擊。美國國內和全球經濟成長放緩以及大宗商品價格上漲，應該會繼續對盈利和獲利率構成風險。」

柯斯汀和他在高盛的團隊最近匯總了一份該公司分析師認為未來 12 個月在標普 500 指數中漲幅最大的股票清單。高盛認為這些個股可能會受益於消費者支出提升、經濟重新開放以及工業進一步成長，這 18 家公司的股價目標都至少有 50% 的上漲空間。

這 18 家公司分別為：

Incyte Corporation (INCY-US)

Align Technology (ALGN-US)

迪士尼 (DIS-US)

PulteGroup (PHM.US)

Mohawk Industries (MHK.US)

Meta Platforms (FB-US)

高通 (QCOM-US)

惠而浦 (WHR-US)

Pentair (PNR-US)

通用汽車 (GM-US)

PVH Corp (PVH-US)

D. R. Horton (DHI-US)

波音 (BA-US)

Salesforce (CRM-US)

Fortune Brands Home & Security (FBHS-US)

金沙集團 (LVS-US)

Bath & Body Works (BBWI-US)

Penn National Gaming (PENN-US)