〈財報〉貸損撥備、 承銷下滑 花旗集團第1季獲利大減46%

花旗集團 (C-US) 周四 (14 日) 公布第 1 季獲利暴跌 46%，主受俄羅斯相關虧損撥備、承銷費下滑和支出增加的影響。

花旗是美國銀行同業中最全球化的一家，本季增加 19 億美元的儲備提撥，以應對俄羅斯直接曝險和烏克蘭戰爭的經濟影響造成的損失。

這將信貸成本推高至 7.55 億美元；一年前該行釋出新冠疫情期間建立的 21 億元損失準備金。

該行表示，已將其對俄羅斯的曝險額度從去年 12 月的 98 億美元降至 78 億美元。如果衝突發生嚴重不利的情況，它的損失不超過 30 億美元，低於上月估計的近 50 億美元。

截至 3 月 31 日當季，淨利從去年同期的 79.4 億美元或每股 3.62 美元降至 43.0 億美元或每股 2.02 美元。Refinitiv 分析師平均預期為每股獲利 1.55 美元。

營收下降 2% 至 192 億美元。這主要是由於去年涉及空白支票公司的交易熱潮逐漸減少，導致承銷費枯竭；投資銀行業務收入下降 43%。

由於較高的淨利收入和手續費增加，來自債券和交易解決方案的收入增加了 18%。

CEO 佛雷澤 (Jane Fraser) 在財報聲明中表示，「雖然地緣政治和宏觀環境變得更加動盪，但我們正在執行最近投資者大會中宣布的戰略。」

佛雷澤正在領導全面改革花旗，該公司的財務表現落後於同行，並且必須執行美國銀行業監管機構的命令，以修復其風險和合規系統。然而，她的手段推高了成本。本季支出增加 10%，其中不包括分拆亞洲消費性業務的支出。

此外，花旗一直在使用多餘的資本回購股票。與其他大型銀行同業不同，其股票交易價格低於其淨值，使得回購具有吸引力。

該行本季向股東返還 40 億美元，其中包括 10 億美元的股利，其流通股數比去年同期減少 6%。

由於近期利率上升，花旗的資本帳戶因未實現證券損失而受到損害，因此進行回購。

其普通股一級資本適足率從 12 月的 12.2% 降至 11.4%。該行表示，它打算在年底前將這個比率恢復到 12%。