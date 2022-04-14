消息誤傳特斯拉收購 鋰礦商Lithium 股價一度飆漲近280%

內華達州鋰礦商 Lithium 的股價週三 (13 日) 盤中一度飆漲近 280%，主因來自於市場誤傳電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 已經收購這家鋰礦商。

報導指出，推特上一篇聲稱特斯拉收購 Lithium 的推文被廣泛流傳，並獲網路名人的轉發，包括被馬斯克推崇的網紅 Sawyer Merritt，他在隨後才刪除該文。該貼文宣稱，「特斯拉已證實收購內華達州鋰礦商 Lithium Corporation。」

Lithium 在事件發生後隨即發布新聞稿，表明並未收到特斯拉的收購提議，內部也沒有任何員工離職，並加入特斯拉。但是，該公司也表示，如果馬斯克有意願，很樂意與他進行商談。

Lithium 股價在 13 日盤中上漲 279.53%，至 1.09 美元，隨後回吐漲幅，當日股價收漲 25%，報 0.3590 美元。而特斯拉周三股價收漲 3.59%，至 1,022.37 美元。

鋰是製造電池時的關鍵金屬，馬斯克先前曾在推特上表示，由於鋰價飆漲，特斯拉可能直接大規模跨足鋰礦開採和精煉業務。

馬斯克說道：「鋰價已飆升至瘋狂的水準，鋰元素本身沒有短缺問題，因為地球上無處不在，但提取 / 精煉的速度很慢。」

《財星》雜誌 2020 年曾引述知情人士報導，特斯拉在收購鋰礦公司的交易失敗後，已設法取得在內華達州開採鋰礦的權利。