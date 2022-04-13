台電擬擴大未來3年電線電纜需求 洋華機電業務進補

洋華 (3622-TW) 旗下機電業務報佳音，由於台電將增加未來 1-3 年電線電纜需求數量，以穩定電力供應，洋華機電業務供應的電線電纜，是台電重要零組件供應商之一，將迎來這波大商機。

由於台灣經濟表現亮眼，推升用電需求與日俱增，但近期大、小規模跳電事故頻傳，甚至不乏受動物等外力因素干擾，台電除強化電網韌性，也規劃擴大檢討電線電纜等輸電基礎設施，拍板追加電線電纜數量，

洋華機電業務是僅次光電的第二大營運重點，主要供應發電、輸電、配電等電力電纜附屬配件製造，包含電纜被覆保護裝置、終端匣、接續匣等，終端最大客戶為台電，多配合標案出貨，每年訂單需求穩健。

台灣近兩年歷經 513、517、303 等全台大規模停電事故，平時也有鳥類、動物誤闖電網導致零星地區停電事件，雖然台電事故率正逐年下降，去年事故數降至 8999 件，較 2012 年逾 2 萬件，減少近 6 成，但仍有改善空間。

針對近兩年大規模停電事故，經濟部與台電在檢討報告強調，將設置風險專責單位提高電網管理層級、並強化電網韌性的設計，也會針對電線電纜等輸電基礎設施進行改善，減少動物因觸碰裸露帶電設備、破壞絕緣罩等相關設備而造成短路，隨著台電擴大電線電纜需求，身為供應商之一的洋華營運將可同步受惠。

據了解，洋華目前光電、機電業務占整體營收比重各約 6:4，首季也在兩大業務成長帶動下，單季營收達 3.76 億元，季增 1.7%、年增 11.5%，創下近六年同期新高。

此外，洋華在今年 3 月初也向大股東合機 (1618-TW) 承租位在桃園觀音的 3000 坪廠房，主要針對營運、地緣考量選定，將機電業務搬遷、設備重新規劃等，並保留後續產能擴充空間。