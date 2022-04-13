日盛投信：台股擁2.5兆股息資金活水 物美價廉為最大利多

日盛投信今 (13) 日舉行第二季投資展望線上記者會，日盛台股研究團隊指出，今 (2022) 年以來，台股已經跌出好買點，加上有 2.5 兆元的股息資金活水當後盾，物美價廉就是最大利多。

全球經濟持續擴張，企業營收獲利基本面仍屬成長，惟通膨高升導致貨幣緊縮，使過去一年表現壓抑的債市更顯壓抑，股市則在投機退潮與地緣政治風險推波助瀾下呈現修正，今年以來，金融市場波動升溫，股債同跌。

日盛投信投資研究團隊表示，展望 2022 年第二季趨勢浪潮 (MEGA trend)，建議掌握「4I」投資原則，首先為 Inflation & Rate Hike 通膨升息，投資人須審慎評估通膨與隨之而來的利率風險，在此建議仍以偏「股」配置、力抗通膨。

其次是 Political Incident 地緣事件：回顧歷史，非經濟衰退帶來事件性下跌，都是「低點布局、長期收成」良機。

第三是 Information Tech 科技為王：綠電與科技仍是各國政府政策性支持的長線趨勢，其中「智能車」結合兩大潮流，成為最具未來性的產業。

最後是 Net Income 獲利實力：逢跌布局首選基本面優異的股市，越股、台股獲利可望創高，投資價值優異。

日盛投信投資研究團隊表示，2021 年全球企業營運脫離疫情陰霾自谷底翻升，獲利基期較低促使全球企業平均獲利年成長高達 54.4%；2022 年即便遭遇波動風險，預計企業回歸常軌且經濟接續復甦，獲利年成長可望達 7~8%，其中，受地緣政治風險衝擊較小的美國及新興亞洲企業獲利成長仍較去年底估值上修、可望引領全球表現。

日盛投信：台股擁 2.5 兆股息資金活水 物美價廉為最大利多。（圖：日盛投信提供）

談到台股展望，日盛台股研究團隊指出，後疫時代、全球數位化轉型持續，台股科技供應鏈商機旺，2022 年預期成長 5~10%，獲利將持續創歷史新高、且更勝 2021 全年的近 4 兆元獲利；此外，台灣多數企業願意將股利配發給股東，推動獲利及股息雙創歷史新高。預估 2021 年企業股息配發率將達近七成，可望有 2.5 兆的股息再投資，成為挹注台股的資金活水。

日盛台股研究團隊進一步表示，目前台股本益比約當 13 倍，低於 10 年平均物美價廉就是最大利多；預估 2022 年台股在資金活水、企業獲利、物美價廉，加上科技長線趨勢等四大面向正向發展下，已跌出好買點。