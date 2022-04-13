〈陸港盤後〉美國SEC持續施壓 A股三大指數全面走低

中國 A 股三大指數周三（13 日）收盤全面走低，滬指跌 0.83%，原因是美國證管會（SEC）持續施壓，再將搜狐 (SOHU-US) 等 12 家中概股公司列入「預摘牌名單」，且美國聯準會（Fed）官員說，可能 6 月開始縮表。

滬指周三收盤跌 0.83% 至 3,186.82 點，深成指大跌 1.6% 至 11,568.82 點，創業板指重摔 2.25% 至 2,466.84 點。兩市成交額合計人民幣 8,734 億元，北向資金淨流出 4.95 億元。

香港恒生指數收盤漲 0.26%，恒生科技指數漲 0.45%。

SEC 周二表示，將 Microvast（微宏）(MVST-US) 、中汽系統 (CAAS-US) 、大全新能源 (DQ-US) 、康乃德生物、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq、諾亞控股 (NOAH-US) 等中企打入「預摘牌名單」。

這幾家公司提交申辯的截止日期為 5 月 3 日，若無法提出不具被摘牌的證據，將會被列入「確定摘牌名單」。

Fed 理事、副主席提名人布蘭納德（Lael Brainard）周二說，Fed 的首要任務是壓低通膨，且 Fed 可能 5 月就會決定縮減資產負債表的規模，並在 6 月啟動縮表。

美國勞工部周二公布的數據顯示，3 月消費者物價指數（CPI ）年升 8.5%，增幅大於華爾街預期的 8.4%，寫下 1981 年 12 月以來最大增幅。

國盛證券表示，俄烏衝突、Fed 升息等海外干擾因素仍在，國內疫情形勢依然嚴峻，經濟下行壓力仍大，因此市場可能在較長時間內維持震盪磨底格局。

中信建投證券則說，疫情拖累經濟，美國公債殖利率快速上升，俄烏衝突難解，此時投資人應保持耐心，不宜冒進，等待基本面築底，以及外部環境好轉或政策強力寬鬆的機會。