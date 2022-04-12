亞翔集成在手訂單約124億元 超越去年全年營收

無塵室設備大廠亞翔 (6139-TW) 旗下亞翔系統集成 (603929-SH) 今 (12) 日舉辦業績發表會，公司指出，截至去年底，公司在手訂單達人民幣 27.14 億元(折合新台幣約 124.27 億元)，已超越去年全年營收人民幣 22.12 億元。

針對近期中國疫情升溫，總經理毛智輝坦言，由於公司的材料設備供應商大多位於江浙滬一帶，自春節以來，長三角地區受疫情影響大，疫情防控帶來的物流運輸不便，以及施工人員隔離檢疫，對專案執行造成一定困難。

不過，亞翔集成已積極做好防疫管控，並落實到每個執行的專案，也提前布局物料及人力等方面，目前包括設計及後勤等人員以居家辦公為主，有助減緩疫情帶來的衝擊。

亞翔集成看好，隨著政府持續強化半導體自主化，今年市場將延續去年景氣，也接獲多家大廠訂單，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US) 南京廠、蘇州和艦、中芯上海、武漢長江存儲、福建晉華、廈門聯芯等，截至去年底，累計新案數量高達 54 個。

亞翔集成表示，目前台積電南京廠一期、蘇州和艦 85k 產能擴充、湖州泰嘉和合肥晶合的潔凈室專案，都已處於客戶驗收或結算階段，其他專案也如計劃執行，至於因疫情影響的個案，將會有所遞延。