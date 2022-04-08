全台第一家 日月光高雄廠獲TaiSEIA驗證金質級標章

由於高效維運伴隨龐大的能源消耗，日月光投控 (3711-TW) 為維持可靠性安全管控，在高雄廠推動綠色機房建置，並在今年 3 月取得 K24-IT 機房 TaiSEIA「資料中心能源使用效率驗證」金質級標章，為全台第一家通過該等級驗證的企業。

日月光表示，近年全球智慧科技浪潮加速數位轉型，業界紛紛布局智慧製造，以提升產業競爭力與滿足市場需求，提供即時分析管理及高速穩定傳輸的資訊數據中心，更成為企業經營維運的核心關鍵。

AI 世代資訊整合需求擴大，企業愈加依賴高度安全且穩定的設備，以實現數據中心全天候的高效率運作，加速用電需求成長，為取得企業營運與環境永續的平衡，高雄廠推動新世代 IT 綠能機房，以高效、節能的目標從源頭規畫興建，提供完整可靠的資訊系統服務，更提升能源使用率。

日月光此次 K24-IT 機房成功達到 PUE(Power Usage Effectiveness，電力使用效率) 量測值 1.51，低於國際 1.8-2.1 量測值，代表機房電力幾乎用於 IT 設備，僅少部分用於空調冷卻或供電系統的耗損，節能成果優於國際平均 16-28%。

K24-IT 節能機房採以冷熱通道分離的設計，同時調整機櫃的擺放，將伺服器排出的熱氣集中在熱通道，不會散逸到機房，並依據最佳化熱對流加寬熱通道，設計熱緩衝區維持設備效率運轉，減少熱負荷導致硬體當機問題。

日月光同時也選用高效機櫃，導入結構化佈線，取代天花板或高架地下佈線的做法，提升機櫃內設備散熱效率，同時確保設備間的連接品質、保持未來異動需求的系統彈性。

展望未來，日月光表示，高雄廠的新建 IT 廠房皆會以該節能設計建置，藉此確保機房的長期穩定運作，並提升用電效率，面對全球節能減碳的綠能趨勢，集團將持續推動永續發展。

日月光從節能與能源轉型雙管齊下，佈局智慧廠房、智慧電網等多項專案，以「節能」、「綠能」及「儲能」三大方針，促進日月光低碳發展，打造綠能製造供應鏈系統，持續帶領半導體夥伴共同落實節能行動，並朝向淨零碳排目標邁進。