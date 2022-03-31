日月光投控每股擬配7元現金股利 創投控成立以來新高

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (31) 日公告，董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配發 7 元現金股利，創下投控成立來新高，配發率約 47%，以今日收盤價 103.5 元計算，殖利率約 6.76%，預計共發出 305.02 億元的現金。

日月光投控去年本業、業外大豐收，本業受惠打線封裝價格上漲、產能稼動率滿載，光本業獲利就大賺超過 1 個股本，創歷史新高，加上處分中國兩廠區，挹注每股純益 3.45 元，推升全年每股純益高達 14.84 元。

展望首季，外資看好，儘管工作天數減少與 SiP 業務季節性影響，日月光投控受惠客戶需求續強，封裝產能稼動率維持 80-85% 的高檔，測試也達 80% 以上，整體封測事業營收僅季減約 4%。

日月光投控 2 月營收 438.31 億元，月減 9.77%，年增 19.69%，累計前 2 月營收 924.04 億元，年增 19.28%；受惠客戶需求維持高檔，淡化過往季節性影響，日月光投控 2 月營收也創同期新高。

另外，日月光投控為提升永續經營的創新模式及綜效，今日也將 100% 持股的日月光社會企業股份有限公司新增為被控股公司，累積被控股公司提升至 4 家。