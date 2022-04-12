元太攜手六家模組廠 拓彩色電子紙應用

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (12) 日宣布，將結合京東方、DKE 東方科脈、江西興泰科技、群創(3481-TW)、清越科技、亞世光電等 6 家電子紙模組廠合作夥伴，共同推展 E Ink Gallery Palette、E Ink Gallery Plus 等彩色電子紙應用，鎖定零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、物流等各個領域。

元太近年持續精進黑白、黑白紅 / 黃三色電子紙技術，陸續推出三大彩色電子紙技術，元太表示，E Ink Gallery Plus 是採用最新 ACeP 技術的全反射式的彩色電子紙顯示器，透過四種彩色電子墨水粒子，可實現包含八種原色的全色域顯示效果；E Ink Gallery Palette 則是基於 ACeP 技術，發展出支援一般顯示看板使用率最高的七種顏色的電子紙。

元太董事長李政昊表示，隨著電子紙產品應用範疇、電子紙產業規模持續成長，元太做為電子紙技術領導廠商，將持續號召生態圈模組夥伴公司一起合作，由元太供應彩色電子紙薄膜，並交由各夥伴公司開發多元尺寸的彩色電子紙模組，共同促進全球永續發展。

元太表示，若以全球逾 3000 萬個 10 吋電子廣告牌計算，持續使用 5 年時間，電子紙廣告牌與 LCD 廣告牌使用的電力消耗相比，可望減少 1.2 萬倍二氧化碳排放量，此外，具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌與一次性使用的印刷紙張相比，則可望減少 6 萬倍二氧化碳排放量。

為擴大電子紙生態圈，元太去年也與京東方、興泰科技等聯合發起成立電子紙產業聯盟，累計至今已有逾百家企業參與，今年則可望進一步突破 200 家企業參與。