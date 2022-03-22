元太推新一代全彩電子紙模組 攻室內廣告商機

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (22) 日宣布推出新一代 E Ink Gallery Plus 全彩電子紙模組，進一步提升色彩對比，將鎖定零售百貨、餐廳等室內商用廣告看板，以及捷運、機場等公共與資訊顯示看板，日前也應用在北捷數位廣告彩繪列車中的 28 吋長條型式電子紙、以及 25.3 吋 16:9 電子紙看板。

元太表示，新一代全彩電子紙模組是以 E Ink ACeP 全彩電子紙顯示技術打造，運用青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，透過電壓控制、動態地進行顆粒組合和混色、實現全彩的顯示，目前可提供 13.3 吋、25.3 吋、28 吋等多尺寸產品。

元太董事長李政昊表示，元太長期耕耘電子紙薄膜與模組，在電子紙色彩驅動材料、軟硬體也投入大量研發資源，持續提昇電子紙技術，新一代 E Ink Gallery Plus 將可望顯著提升全彩電子紙對比度，使廣告內容更加吸睛。

展望未來，元太指出，將運用 E Ink Gallery 全彩電子紙印刷海報視覺顯示效果，攜手生態圈夥伴共同搶進商用廣告、公共顯示等電子看板領域，取代一次性使用的印刷海報，減少環境資源的耗用。

元太日前也與群創 (3481-TW) 聯手參與北捷數位列車專案，其中，車廂內 28 吋橫式電子紙、25.3 吋直式電子紙就採用最新一代全彩電子紙模組，此外，數位列車行銷推廣繼首波找來寶可夢 (Pokémon) 後，第二波則是由微軟 (MSFT-US) 接棒宣傳旗下二合一筆電新品。

營運方面，元太受惠電子紙需求爆發，去年稅後純益達 51.5 億元、年增 43%，每股純益達 4.53 元，創下近十年新高，也預計明 (23) 日召開法說會，釋出今年營運展望。