〈上海封城〉中國疫情衝擊物流 元太董座：產業頭痛但努力解決中

電子紙大廠元太 (8069-TW) 董事長李政昊今 (30) 日指出，面對全球永續環保議題，元太目前仍是全台前五大綠電購買者，僅次台積電 (2330-TW) 等大廠，至於近期中國多省分疫情升溫，電子科技廠都很頭痛，不過產業都很努力在解決。

中國疫情升溫，讓全球供應鏈、物流再度緊張，李政昊坦言，中國是全球最主要的製造基地，繼香港後，現在上海也進入分區封城，電子產業只能盡努力解決問題。

對元太來說，李政昊說，整體展望與法說會相同，今年電子書閱讀器、ESL 電子貨架標籤需求仍強，現階段正積極擴充產能來滿足客戶需求，其中，零售業考量人力成本、自動化趨勢，可望擴大導入 ESL。

台灣擴產計畫上，李政昊指出，元太除原有在美國、台灣的兩條材料產線外，去年計畫新增的四條產線，第一條已經在首季加入量產，第二季也希望將第二、第三條上線，最後一條則預計年底前開出，新竹新廠辦大樓也將保留未來擴產空間。

永續綠能趨勢上，元太以今年達到 10% 使用再生能源 (RE10) 為目標，2025 年、2030 年各以達到 40%、100% 使用再生能源 (RE40、RE100) 為目標，同時以 2040 年達淨零碳排為目標，推動環境永續發展、協助減緩氣候衝擊，此外，根據富時羅素綠色營收評析，認定元太 2020 年營收有 99.93% 為綠色營收。