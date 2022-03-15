元太攜手安勤 發表新一代商用電子紙平板解決方案

全球電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (15) 日宣布，攜手工業電腦廠安勤(3479-TW)，推出新一代商用電子紙平板解決方案；該產品為電子紙筆記本，由元力電紙設計，可供學校、政府部門或企業單位使用，也可供合作夥伴依不同領域客戶需求作為貼牌產品。

元太表示，此款電子紙平板共有 2 種尺寸，包括筆記本尺寸 10.3 吋、A4 大小 13.3 吋，導入輕薄﹑軟性背板，且耐摔的產品設計，10.3 吋的電子紙平板僅重 261 克、厚度僅 5.85 公釐；13.3 吋則重 368 克，厚度約 5.7 公釐。

元太表示，2 款電子紙平板採用最新黑白電子紙顯示技術 E Ink Carta 1250，顯示螢幕具備更高的對比、更快的翻頁速度，並搭配 Wacom EMR 技術的無電池數位筆，提升數位筆寫速度。

由於顯示螢幕具有防滑、無玻璃疊構設計，賦予自然、直覺與流暢的手寫感受，提供使用者如同於紙張書寫的數位筆寫體驗，無眩光、對雙眼舒適，甚至在與陽光下也清晰可視，非常適合長時間的沉浸閱讀與筆記。

元太每款電子紙平板也均具備長效的電池續航力，搭載 32GB 儲存容量與進階的資安防護功能，可對使用者的資料進行安全性加密。

展望後市，元太看好，現今各行各業皆提供給客戶有助環境永續的解決方案，電子紙平板可減少一次性用紙，單次充電即可使用長達數周的絕佳電池續航力，可降低能源耗用，達到環境友善的產品設計理念。

元太透過系統設計，將電子紙平板解決方案彈性依照不同產業的工作流程與應用需求進行客製化調整，適用於許多產業，包括企業教育訓練、科學與技術服務、健康照護與醫療、現場服務管理、法律與金融服務、人力資源管理、以及出版與印刷等產業領域。

元太此次與安勤合作，將提供企業客戶電子紙筆記本產品技術開發支援，以優化需求功能與使用者介面，董事長李政昊表示，雙方依使用需求客製化的電子紙解決方案可展現如同紙張書寫般體驗，協助企業客戶優化其文件管理與資訊收集等工作流程。