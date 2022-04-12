油棕量價齊揚 全宇-KY 3月純益年增逾4倍 每股賺0.68元

全宇 - KY(4148-TW) 今 (12) 日公告自結數，受惠油棕量價齊揚，不僅 3 月營收衝上歷史新高，單月稅後純益 4400 萬元，年增 403.30%，每股純益 0.68 元。

全宇 3 月營收 3.34 億元，月增 56.49%、年增 107.57%；稅前盈餘 7500 萬元，年增 441.81%；第一季營收 6.68 億元，季減 0.7%、年增 63.04%。

全宇表示，俄烏戰爭持續干擾全球植物油市場，馬來西亞油棕局將今年上半年國際油棕價格 (CPO price)，從每噸 4000 馬幣上調到 5000 馬幣以上，此外，印尼市場因肥料不足，也推升旗下微生物複合肥訂單倍增，帶動整體營運走揚。

全宇利用微生物技術平台基礎，開發出預防油棕靈芝病的的植物疫苗，並與馬來西亞油棕園合資成立第一間疫苗廠後，產能供不應求，預計今年 6 月將建置第二間疫苗廠，預計投資 700 萬馬幣，2023 下半年投產。

除了布局馬來西亞外，全宇進軍第二個油棕生產大國印尼，並與印尼地方政府斥資 1300 萬美元合資建廠，全宇持股 95%，新廠第一階段預計建置 5 萬噸年產能，並保留最大年產能 10 萬噸的空間，進行第二階段建廠。