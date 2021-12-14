光聖美系資料中心客戶貢獻發酵 明年營運看增15%

光通訊模組廠光紅建聖 (6442-TW) 今 (14) 日召開法說會，隨著近兩年營運調整，減少低毛利產品接單、擴大布局歐美數據資料中心客戶效益浮現，今年將終結連兩年虧損，展望明年，法人看好光聖 RF、光通兩大產品線都將保持成長，營收將可望成長 15%。

光聖 2019 年起受中國同業競爭激烈，導致營運連兩年虧損，但去年起逐步降低接單低毛利產品，同時透過日本廠商切入美系大型資料中心客戶，效益在今年逐步浮現，據了解，美系資料中心今年對光聖貢獻度較去年成長 20-30%，明年可望再成長 15-20%。

光聖表示，目前營收組成中，超過 9 成客戶來自歐美地區，且集中大型龍頭企業、產品也多以客製化為主，過往占比較高的中國市場則已占不到 1 成，因此這兩年營運受疫情、貿易戰影響程度較小，也看好今年可望繳出獲利成績單。

營收比重方面，光聖第三季 RF 連接器占比低於 5 成，達約 43%，光通產品中主動式、被動式產品則各占 34%、23%，其中，主動式元件主要透過國內 OEM 大廠出貨給法國廠商，被動式產品則以美系資料中心客戶為主。

光聖不評論客戶資訊，僅強調歐美資料中心都是潛在客群，雖然去年下半年打入的美系大型資料中心客戶，目前仍以美國境內需求為主，但看好未來高速傳輸、美國基建標案通過後，明年將可望爭取更多訂單，同時也有機會承接台灣彰濱、新加坡等地的訂單。

光聖今年前三季純益達約 7181 萬元，每股純益則為 1.08 元，均較去年虧轉盈，今年全年也可望終結連兩年虧損。