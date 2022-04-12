橘焱胡同明日35元登興櫃 未來三年拚海內外展店

連鎖燒肉業者橘焱胡同 (2761-TW) 將於明 (13) 日以每股 35 元登錄興櫃， 目前海內外門市已達 24 家，規劃 3 年內在台灣、中國、美加和新加坡等地續展店約 49 家。

橘焱胡同去年合併營收 6.27 億元，年減 8.08%，稅後純益 0.92 億元，年減 59.72%，每股純益 (EPS)0.81 元。

橘焱胡同於 2005 年在台北市東區巷弄創立第一間胡同燒肉，目前旗下主要有胡同燒肉、胡同裏燒肉、一牛楽、胡董牛肉麵、岬岬茶飲、一幻拉麵、鳥喜串燒七大品牌，門市共 34 家，未來預計各品牌在海內外總店數達 74 家以上，目標打造成國際職人燒肉品牌的日式精緻飲食艦隊。

為擴增多元化的客群，橘焱胡同將胡同裏燒肉定位為中階燒肉的加盟品牌、而一牛楽則是高端日本和牛燒肉品牌。

同時，橘焱胡同以代理、聯名和技術合作方式引進日本知名餐飲品牌如一幻拉麵、台北鳥喜，目前也正洽談獨家代理板前壽司、迴轉壽司等日本知名壽司品牌中。

另外，在疫情影響下，橘焱胡同經營線上胡同商域，推出生鮮、熟食、點心、調理包產品等，並透過與雲端廚房業者 Just Kitchen 攜手合作，跨入外送市場，希望透過多元化延伸，觸及各個客群，並在後疫情時代獲取更多商機。