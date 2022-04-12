力積電等9家上市半導體秀業績 爭取投資人青睞

半導體為我主要經濟命脈，更負起支撐股市多頭的重任，為讓產業資訊更加透明，證交所自 13 日起邀請力積電 (6770-TW) 等 9 家上市公司舉辦主題式業績發表會，揭露產業優勢及前景展望。

證交所表示，本次參與業績發表的業者包括盟立 (2464-TW)、力積電 (6770)、長華 (8070-TW)、華立 (3010-TW)、晶心科 (6533-TW)、界霖 (5285-TW)、洋基工程 (6691-TW)、義隆 (2458-TW)、上品 (4770-TW)。

根據證交所規劃，本次說明會將分三天舉行，每天分別由三家上市公司分別向法人說明公司營運概況，首場 13 日將由盟立、力積電與長華打頭陣，14 日則由華立、晶心科、界霖上陣，15 日則由洋基工程、義隆與上品舉行。

依據資策會產業情報研究所 (MIC) 研究，2021 年全球半導體市場規模達 5509 億美元，年成長率 25.1%，台灣受惠於半導體產業鏈完整與美中貿易而產生的中國大陸去美化、國際大廠轉單等效益，2021 年台灣半導體產業表現優於全球，產值達約 1308 億美元，年成長率高達 31.8%。

展望 2022 年，在 5G、AI、物聯網等需求帶動下，台灣半導體相關產業都將持續成長。