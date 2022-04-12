〈東洋展望〉東洋骨骼學名藥台灣藥證到手 Q3上市、納健保

東洋 (4105-TW) 今 (12) 日宣布，旗下用於骨骼的雙磷酸鹽類 (Bisphosphonate) 學名藥獲得台灣藥證，將採自費與健保雙軌策略，預計第三季上市並同步取得健保藥價。

根據國民健康署資料顯示，國內 65 歲以上老人中，平均每 5 人就有 1 人患有骨質相關問題，為服務即將到來的超高齡化社會、滿足國內醫療保健需求，東洋長期研究胃藥、鈣片等產品。

其中，東洋開發雙磷酸鹽類、用於骨質相關問題的學名藥，今日順利取得藥證，預計第三季上市，未來將採自費與健保市場並行模式，同時強化骨骼醫療保健領域布局。

除了藥品報捷外，東洋看好國內疫苗與麻醉市場潛力及因應產業發展策略，將旗下重症醫療事業群進行業務組織調整，增設「疫苗事業部」與「麻醉事業部」，期望藉由新團隊達到專業分工、開拓商機、加快導入國際新品進程的營運目標。

東洋表示，由於疫苗是預防疾病最有效的方式之一，因此近年積極發展疫苗事業，除了代理流感疫苗外，也將陸續代理不同疾病領域的疫苗，打造完整的防疫產品組合。

另外，有鑑於術後加速康復 (ERAS) 成為近年重症抗感染界積極倡導的全人照護觀念，東洋規劃在 5 年內，逐步導入手術各階段的長短效鎮靜、麻醉、止痛藥物，藉此提升治療照護品質。