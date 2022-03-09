東洋去年EPS 3.35元擬配息3元 延攬諾華前大將接總座

東洋 (4105-TW) 今 (9) 日公告去年每股純益 3.35 元，擬配息 3 元，配發率近 9 成，以今日收盤價 67.5 元計算，現金殖利率約 4.4%；另外，東洋也公告新總經理人選，由前諾華腫瘤醫學亞洲區負責人侯靜蘭出任，人事令 4 月 18 日生效。

侯靜蘭表示，加入東洋希望將個人多年國際經營、銷售、管理等專長結合團隊既有本土優勢，為病患和醫療人員，提供更先進、更優異的產品；同時，也將繼續加強研發創新並優化現有的系統制度，持續提升效能。

據了解，侯靜蘭畢業於臺北醫學大學藥學系與臺灣大學藥學研究所，加入東洋之前，曾任諾華腫瘤醫學亞洲區負責人、中國、台灣總經理等職務，業務區域涵蓋除了日本、中亞以外所有亞洲國家。

東洋董事長林全表示，公司長期專注抗癌症、抗感染藥品、醫療保健產品、特殊劑型藥物開發與製造等領域，此刻延攬侯靜蘭加入團隊，不僅借重其過去經營國際市場經驗，同時更期盼藉她的高階經理人管理知能與多元豐富的國際視野，引領東洋對公司治理、法令遵循、風險管控、企業社會責任等面向提供前進動能，帶領台灣東洋穩健邁向下一個 60 年。

東洋去年營收 45.35 億元，年增 7.4%；毛利率 61%，年減 0.8 個百分點；營益率 25.2%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 8.31 億元，年減 10%，東洋去年本業獲利雖然成長，但業外因預先提列罰緩損失，導致獲利衰退。