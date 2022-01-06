東洋去年Q4、全年營收同創高 今年有望續揚

東洋 (4105-TW) 受惠流感疫苗出貨量增加、既有癌症藥品銷售穩定，去年第四季營收 14.69 億元，季增 38.58%、年增 22.11%；去年全年營收 45.36 億元，年增 7.44%，單季、全年營收同創新高，今年在海外市場挹注下，營收將續揚。

東洋 12 月營收 4.73 億元也寫去年次高、同期新高，月增 9.78%、年增 26.82%。

展望今年，東洋三項困難學名藥將有所斬獲，其中，抗黴藥 Lipo-AB 生體相等性 (BE) 試驗數據正向並向美國 FDA 申請藥證，有望年底前取得藥證；另外，治療卵巢癌的困難學名藥 Pegylipo 與德國藥廠簽署歐洲市場合約，目標 2023 年上市；治療肢端肥大症的微球困難學名藥 Octreotide 則預計 2024 年上市。

法人預期，在既有癌症藥品持續出貨銷售，海外地區營收將同步成長，除了墨西哥、泰國、越南等市場穩定成長外，印尼、韓國也將開始有營收貢獻，今年營收有望年增 5-10%，每股純益則回到 4 元的水準。

流感疫苗方面，東洋提到，自費流感疫苗雖然有受到新冠疫苗影響，銷售受到排擠，但公司提前出貨給合作夥伴，整體出貨量沒有太大衝擊，目前已與外商討論今年流感疫苗供貨量，有望多於去年。