東洋去年Q4純益雙增 每股賺1.37元 創三年新高

東洋 (4105-TW) 受惠流感疫苗與癌症藥品銷量成長，去年第四季稅後純益 3.4 億元，寫三年來單季新高，季增 34.49%、年增 29.28%，每股純益 1.37 元；去年則因認列公平會罰款，稅後純益 8.28 億元，年減 10.4%，每股純益 3.33 元。

東洋去年第四季營收 14.69 億元，季增 38.58%、年增 22.11%；營利率 25.53%，季減 0.19 個百分點、年增 5.29 個百分點；稅後純益 3.4 億元，季增 34.49%、年增 29.28%，每股純益 1.37 元。

東洋去年營收 45.36 億元，年增 7.44%；營利率 25.12%，年增 2.44 個百分點；稅後純益 8.28 億元，年減 10.4%，每股純益 3.33 元。

展望今年，東洋既有癌症藥品持續出貨銷售，海外地區營收同步成長，除了墨西哥、泰國、越南等市場穩定，印尼、韓國也將開始有營收貢獻，今年營收有望年增 5-10%，每股純益回到 4 元的水準。

東洋三項困難學名藥也將陸續有進展，抗黴藥 Lipo-AB 生體相等性 (BE) 試驗數據正向、並向美國 FDA 申請藥證，有望年底前取得藥證；治療卵巢癌的困難學名藥 Pegylipo 與德國藥廠簽署歐洲市場合約，目標 2023 年上市；治療肢端肥大症的微球困難學名藥 Octreotide 則預計 2024 年上市。