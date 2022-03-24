和泰車去年大賺近3個股本 擬配息20元 雙創新高

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (24) 日公布去年財報，全年稅後純益 162.11 億元，年增 17.05%，連 3 年寫獲利新高紀錄，每股純益(EPS) 29.68 元，和泰車董事會也通過擬配發現金股利 20 元，為歷年新高，配息率 67.38%，以今日收盤價 589 元計算，現金殖利率 3.4%。

和泰車去年獲利衝上新高，其中，第四季稅後純益 35.43 億元，每股純益 6.49 元，年增 0.65%，表現略為持平，反映第四季缺車因素。

由於去年總車市規模達 449859 台，僅年減 1.7%，顯示即便有本土疫情衝擊，車市買氣仍高度熱絡，推升 TOYOTA 和 LEXUS 品牌合計銷售達 146687 台，年增 0.3%，創 16 年來新高紀錄，市占率共 32.6%，也蟬聯第 20 年台灣車市龍頭寶座，因而帶動和泰車去年合併營收達 2469.17 億元，年增 6.52%。

展望今年，和泰車仍樂觀看待，今年總車市掛牌規模有望上看 46 萬台，年增 2.25%，並持續設下銷售新高目標，隨著產品線完整且多元，力拚小型車銷售目標為 15.5 萬台，將是史上最高，市占率上看 33.7%。

除了乘用車市，和泰車今年積極拓展商用車版圖已見初步斬獲，全新 TOYOTA TOWN ACE 於 2 月中旬正式上市以來，獲車主熱烈迴響，上市僅僅 1 個月，累積已接到 6000 張訂單，今年銷售上看 1 萬台，添營運新動能。

除了車輛銷售，和泰車今年也將新事業發展包括數位轉型和多元移動服務，如 yoxi 乘車派遣、iRent、和泰 Pay 等列入重要發展項目，並因此擴大徵才。