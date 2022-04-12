力達-KY今年首季是營運谷底 全年雙位數成長

力達 - KY(4552-TW) 去年受惠高階節能款螺桿機產品銷售上升挹注，獲利成長 40.7%，今年將完成泉州全數 8 棟新廠建置，市場估力達 - KY 今年全年營收將維持雙位數成長，第一季將是全年營運谷底，第二季營收逐步走高。

力達 - KY 今 (12) 日在出席交易所業績發表會時指出，2021 年下半年起改採自主研發的策略，有效提升營業利益率走高，且目前已經完成 100 匹馬力以下的空壓機螺桿主機自主生產，2022 年目標在完成 150 匹及 175 匹馬力主機開發，有助於降低生產的採購成本、穩定產品品質。

力達 - KY 去年營收回升到 50 億元，年增 14.04%，銷售產品結構上，毛利率表現較佳的螺桿機續扮主流，營收比重 60%，預估 2022 年在節能及主攻產品差異化的訴求之下，螺桿機將續扮主流角色。

力達 - KY 已推出雷射專用螺桿機產品，今年起行銷策略也訴求應用深入各行各業製造產線專業領域，並持續推出深入行業專用的螺桿新機產品，營運上對於空壓機由通用型市場觸角延伸至指定行業。

力達 - KY 在福建泉州開發的力達工業園區面積達 5.62 萬坪， 投資金額達人民幣 6.8 億元，目前已完成 1-6 棟廠房，公司在今年將完成泉州全數 8 棟新廠的建置。力達 - KY 2022 年第一季營收 10.15 億元，年增 13.14%。