甲骨文擴大投資全球數據中心 是方將受惠

全球第二大軟體公司甲骨文 (ORCL-US) 近日公布第二季財報報捷，預期第三季營收、獲利持續成長，並將擴大投資全球數據中心，市場認為，中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方 (6561-TW) 為甲骨文雲端合作夥伴，將同步帶旺營運。

甲骨文第二季財報優於預期，受惠雲端運算軟體甲骨文雲 (Oracle Cloud) 銷售量大幅成長，營收衝至 104 億美元，年增 6%，連續六季成長，不過因支付前執行長 Mark Hurd 僱傭糾紛的判決費用，獲利轉虧。

展望後市，甲骨文預期，第三季估每股獲利介於 1.14-1.18 美元，與華爾街分析師預期一致，本季營收則成長 3-5%，其中，旗下最大事業部雲端服務和授權，營收將年增 6-8%。

甲骨文積極擴大雲端運算業務，縮小與亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、微軟 (MSFT-US) 的市占差距，執行長 Safra Catz 更宣示，將大力投資全球數據中心，尤其是政府部門的數據中心。

是方去年就與甲骨文擴大網路合作，合作推出以 Oracle 雲端基礎架構的雲端服務 FastConnect，甲骨文旗下企業客戶透過資料中心和網路連接至 Oracle 雲，藉由 FastConnect 服務除可提升效率外，也能有專屬專用連線，同時整合應用程式佈署、商業分析、數據管理、安全、人工智慧及區塊鏈等。

是方表示，企業要快速在全球部屬網路，使用單一公有雲已無法滿足需求，當企業的關鍵應用要上雲，就會選擇 Oracle cloud，加上 Oracle 資料庫是企業 IT 的核心關鍵應用，對企業來說，資安、效率、連線品質都較穩定。

是方三大業務包括數據、雲端、IDC (網路數據中心) 機房，其中，雲端業務受惠企業客戶需求強勁，今年累計營收年增近 3 成，營收比重更提前達到全年度目標、攀升至 15%，並將推升明年整體營收年增 6-8%。

IDC 機房方面，是方既有 3 棟 IDC 機房使用率幾乎已達 100%，因應未來更多頻寬需求，雲端客戶擴充雲端、IDC 機房需求強烈，已建置新 IDC 機房，使用量將多出 50%，預計明年下半年客戶將陸續下訂機櫃，2024 年開始有營收貢獻。