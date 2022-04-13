〈台股盤前〉美股開高走低收黑 難脫震盪整理格局

台股昨 (12) 日在台積電 (2330-TW) 回神領軍下一度翻紅，但整體電子族群仍疲，終場翻黑失守萬七大關，美股昨早盤在核心 CPI 升幅低於預期下，四大指數同步開高，不過，聯準會再度釋出 6 月將啟動縮表，讓四大指數吐回漲幅，全數收黑，預期台股短期盤勢也仍難逃震盪整理格局。

美股四大指數開高走低，道瓊指數下跌 87.72 點或 0.26%，收 34220.36 點，標普 500 指數下跌 15.08 點或 0.34%，收 4397.45 點，那斯達克指數下跌 40.38 點或 0.3%，收 13371.57 點，費城半導體也下跌 7.6 點或 0.25%，收 3047.5 點，台股 ADR 中，台積電 ADR、聯電 ADR 同樣都壓在盤下震盪。

台灣央行總裁楊金龍今日將赴立院備詢，最新出爐的書面報告中，楊金龍明示，央行貨幣政策原則上將朝向緊縮，籲請中小企業預先做好財務規劃，他強調，基於維持物價穩定的法定職責，央行採取緊縮性貨幣政策立場，外界解讀，央行向市場釋出寬鬆時代將告一段落。

其他盤面焦點方面，英特爾 (INTC-US) 宣布砸下 30 億美元啟動美國奧勒岡州 D1X 工廠的擴建計畫，將加快技術研發，強化與台積電、三星的競爭實力，並誓言重奪在半導體產業的領先地位，D1X 是英特爾晶片技術研發的重要據點，幾乎所有先進製程開發作業都位於此地。

京鼎 (3413-TW) 宣布獲全球半導體設備龍頭應用材料 (AMAT-US) 投資，投資金額約 達 17.06 億元，預計交易完成後，應材將取得公司私募股數 811.73 萬股，持股比達 8.4%，成為僅次鴻海 (2317-TW) 的第二大股東，而應材本就是京鼎最大客戶之一，可望強化雙方在半導體設備市場的優勢。

不過，中國疫情持續延燒，組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 旗下上海、昆山子公司因應新冠肺炎疫情影響，均配合當地政府防疫政策暫時停工，凸顯當地疫情防控仍延，廠商生產營運受阻，和碩指出，將與客戶、供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作、盡快達成復工。