〈焦點股〉華新營收報喜股價嗨 電纜類股指數勁揚近5%

華新 (1605-TW) 不畏妖鎳之亂，3 月營收衝破 160 億元，創下同期新高，月增 23.1%、年增 40.41%，加上 4 月不銹鋼盤價大漲，法人持續看好第二季營運表現，今 (12) 日在買盤湧入下，股價強勢站上 30 元關卡，大漲逾 8%，站穩所有均線之上，激勵上市電纜類股指數盤中勁揚近 5%，為盤面多頭指標。

華新今天股價大漲超過 8%，最高來到 31.4 元，逼近前波高點 31.9 元；華榮 (1608-TW) 盤中勁揚逾 6%，一度衝上 22.75 元，收復月線及半年線；其他電器電纜股普遍走揚，包括華電、億泰等均漲逾 1%。上市電纜類股指數盤中漲近 5%，最高來到 90.5 點。

國際鎳價 3 月大幅波動，引發妖鎳之亂，華新一度封盤暫緩接單，但 3 月營收仍繳出 160.38 億元，創同期新高，月增 23.1%、年增 40.41%；累計第一季營收 425.66 億元，登上近 4 年同期新高，季減 8.3%、年增 47.52%。

俄烏戰爭、通膨及升息等環境影響，造成能源相關原料、焦煤、焦碳、石油、天然氣及不銹鋼原物料價格大幅上漲。華新不銹鋼盤價每公噸最高調漲 1.7 萬元，漲幅與歐洲鋼廠相當。

華新董事會決議，分別向青山集團旗下 Ever Rising Limited 及 Berg Holding Limited 取得印尼旭日公司 50.1% 股權，交易金額為 2 億美元，於印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠，未來將搶攻電池硫酸鎳上游原料市場。

