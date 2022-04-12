〈台股盤中〉萬七關卡多空交戰 高低震盪近200點

美股四大指數受美債殖利率標高影響全數收黑，加上中國多地強化封控衝擊供應鏈出貨等利空籠罩，拖累台股今 (12) 日開低震盪，一度失守萬七大關，最低來到 16905.13 點，但在台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股回升帶動下一度翻紅，午盤前則在平盤上下震盪，高低震幅近 200 點，今預估成交量則為 2700 億元。

觀察權值股走勢，權王台積電早盤一度跌破 3 月前低，最低下探 552 元，但在低接買盤進駐點火下，台積電由黑翻紅，上漲近 1%，鴻海 (2317-TW)、聯發科、台達電等指標權值股也同步由黑翻紅，激勵台股萬七關卡失而復得。

高價股則呈現漲跌互見，股王信驊賣壓沉重，跌幅超過 3%，一度失守 3000 元整數關卡，力旺、旭隼、富邦媒等跌幅均超過 1%，反觀矽力 - KY、祥碩、大立光、AES-KY 則在盤上表現。

盤面上原物料族群相當強勢，鋼鐵族群中，運錩、春雨、盛餘漲幅均超過半根停板，威致、世紀鋼、燁興、官田鋼、彰源等表現也不俗，不鏽鋼指標大廠華新也同步大漲近 6%。

此外，車用電子族群也再度點火，車王電、同致午盤前亮燈攻上漲停，怡利電漲幅也超過半根停板。

從資金比重來看，整體電子族群表現仍疲，午盤前資金比重仍不及 5 成，僅達約 47%，化學生技醫療、航運業成交比重也各有 1 成以上，各達 14%、13%，其次則為金融保險、鋼鐵等。

台股連日回檔失守年線支撐，法人指出，受美國聯準會 5 月升息縮表力道恐較市場預期加大，加上俄烏戰爭未歇、兩岸疫情未見緩和等多重不利因素干擾下，台股短線賣壓仍沉重，預期將維持震盪整理格局，不過市場也關注晶圓代工龍頭台積電周四法說會，釋出未來營運展望。