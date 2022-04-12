俄央行外匯存底美元占比腰斬 人民幣、歐元增

俄羅斯央行報告顯示，早在 2021 年底，即俄烏戰爭爆發前，俄國就已開始減持美元，外匯存底占比幾乎砍半，並增持人民幣和歐元。

俄國央行年度報告顯示，截至今年 1 月 1 日，美元在俄國央行外匯存底占比，已自 21.2% 大幅降至 10.9%。

另外，俄國央行外匯存底歐元占比自 29.2% 升至 33.9%，人民幣占比自 12.8% 升至 17.1%，黃金占比則小幅下滑至 21.5%。

自 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，美國、歐盟在內等國對俄祭出多輪制裁，包含凍結央行外匯存底。根據俄國官員說法，受制裁影響，該國已有半數外匯存底遭到凍結。

俄國《工商日報》(Kommersant)3 月調查顯示，在制裁影響下，俄國大型銀行帳戶的人民幣資金大幅成長，舉例來說，Tinkoff 銀行的人民幣帳戶資金激增為 8 倍，MTS 銀行人民幣帳戶資金也增為 4 倍，Bank Saint Petersburg 則增加 3.5 倍，也有許多新帳戶是以人民幣開通。

Nabiullina 說：「這種非比尋常、令人震驚的情況將導致大規模變動，適應新狀況的過程固然艱難，國內生產毛額 (GDP) 萎縮將無法避免，但俄國經濟終會恢復成長軌跡。」