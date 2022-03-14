俄國財長：半數外匯存底遭凍結 規模約3000億美元

俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 周日 (13 日) 接受俄國電視台採訪時表示，由於受到西方國家制裁，俄羅斯約 3000 億美元的黃金和外匯存底已被凍結，相當於半數的儲備無法使用。

Siluanov 指出，俄羅斯的外匯存底總額約為 6400 億美元，目前無法使用的規模約為 3000 億美元。

西方國家對俄羅斯實施的各項經濟制裁，目前來到第 3 周。根據先前俄羅斯於 1 月份公布數據，截至 6 月份，1000 億美元的外匯準備以美元持有，占總現金儲備的 16.4%。截至 2021 年 6 月，歐元持有量為 32.2%，人民幣持有量為 13.1%。

根據克里姆林宮最新公布命令，Siluanov 指出，對於那些限制俄羅斯外匯使用、被俄方認定為「不友好」的國家，俄羅斯將以盧布償還債務，直到其現金解凍。

俄羅斯央行在其外匯準備被國際政府凍結後，實施了資本管制，這些限制提高了俄國自 1998 年以來首次債務違約的可能性。

Siluanov 誓言，將繼續幫助處於困境中的俄羅斯銀行。儘管制裁讓俄羅斯金融行業處境艱難，但 Siluanov 認為，俄羅斯的緩衝資本足以確保遭受西方制裁的俄銀行維持營運。

與此同時，俄羅斯也將莫斯科證券交易所股票市場關閉的時間，延長至 3 月 18 日，以保護國內投資者免受俄羅斯入侵烏克蘭的嚴厲制裁的影響。