疫情讓投資人更未雨綢繆 收入約17%用來存退休金

疫情讓民眾對於準備退休更加未雨綢繆，根據施羅德 2021 年全球投資人大調查，台灣投資人認為，應存下收入約 16.7%，而實際存下的收入比例則是 17%；更有高達 9 成的退休族希望可以儲蓄更多的退休金，數據高於全球的 79% 與亞洲的 82%。

施羅德投信指出，疫情爆發後，7 成的退休族更謹慎地花費退休儲蓄，而正在準備退休的人，72% 在疫情爆發後想儲蓄更多退休金，其中更有 85% 的人已經行動。

根據施羅德 2021 年全球投資人大調查，台灣人對退休準備的焦慮，反映在這次的調查中，其中被問到需存下多少比例的收入作為退休準備，好讓自己舒服的享受退休生活？台灣投資人認為應存下收入的 16.7%，而實際存下的收入比例則是 17%，數據不僅分別高於全球的 12.8%、14.2%，也高於亞洲的 13.9%、15.9%。

此外，更有高達 9 成的退休族希望可以儲蓄更多的退休金，數據同樣高於全球的 79% 與亞洲的 82%。

施羅德投信建議，想做退休準備又擔心景氣循環難以掌握，不妨以因應景氣循環週期且靈活管理動態配置各種股債商品的多重資產基金佈局，相對可無需擔心景氣榮枯。

施羅德投信認為，在風險無處不在的年代，能因應各種景氣循環週期持續追求成長的投資策略格外重要，以施羅德全週期成長多重資產基金為例，融合主動式管理與被動式投資，囊括各種優質成長主題股，並因應各種景氣循環週期，隨時動態調整股債配置。

施羅德投信指出，即使碰上俄烏危機和高通膨攪局，施羅德全週期成長多重資產基金也順勢調整配置標的，其中股票部位以優質成長主題股票如科技、醫療、電商等為核心，掌握更多潛力成長機會。

再者，因應通膨變化的環境，基金股多於債的布局，同時多元配置債券，包括高品質企業債、高收益率的高收益債、進可攻退可守的可轉債，追求成長並有效分散風險。

