準備多少錢才夠退休 調查：至少1500萬元才夠

如何有效理財規劃退休後的生活是現代人必修課題，根據保誠人壽調查，對於上有父母下有子女要養的三明治族，預估準備約 1500 萬元的退休金，建議可利用分紅與投資型保單等各式保障健康與累積財富的保險工具。

根據保誠人壽 2021 年退休調查，過半數民眾期望退休年齡區間自 51~60 歲延後至 61~65 歲；另有逾 5% 民眾表示無計畫退休，原因不外乎與經濟考量有關，有近 7 成民眾表示在 40 歲以前即著手規劃退休金，相較於 2019 年，比例成長逾 2 成，顯示在物價通膨與經濟壓力下，多數民眾已提前規劃。

受疫情影響，逾 9 成受訪民眾有意退休，其中計畫 61 歲後退休占比達 51.7%，較 2019 年增長 3.9%。在退休規劃方面，67.4% 的民眾於 40 歲以前開始進行退休金規劃，較 2019 年增長 23.4%。

以七年級生族群來說，平均準備年齡落在 35 歲，當被問到目前每月投入多少金額進行退休金準備，約半數受訪者表示目前每月投入 1 萬元以內作為退休金，約占 2021 年工業及服務業全體受僱員工每人每月總薪資平均的五分之一，其中三明治族、頂客族與樂齡族的投入金額，普遍高於平均值，顯示民眾仍期望透過提前預做規劃。

調查也顯示，在退休金準備工具中，民眾主要偏好使用「臺幣或外幣活／定存」、其次為「股票」，「保險」則位居第三，三項工具皆有超過 6 成的比例。

進一步來看，保險工具中投資型保單占比近 5 成，同時也有近 2 成 5 的民眾選擇分紅保單，而估計退休生活花費約為每年新臺幣 420000 元的三明治族群，需準備的退休金遠高於財政部公告的 2021 年度每人基本生活所需費用 192,000 元，其選擇購買分紅保單的比例也相對其他族群較高。

整體而言，逾 6 成民眾期望在享受保險保障之餘，也能透過保險工具等低風險的理財工具，進行退休規劃。

受疫情影響民眾在檢視頻率、理財態度與退休金儲蓄方面也有所改變。報告指出，其中疫情前約有 42.5% 的民眾會每季檢視理財規劃，而疫情後則提升至 56.4%。

此外，逾 6 成民眾更在疫情影響下，對於理財的態度漸趨保守，傾向選擇有固定報酬或配息、或保本且零風險的理財工具。

在退休金儲備方面，有近 3 成的民眾因受疫情所帶來的不確定性，變得更加關注退休生活並增加儲蓄退休金；與此同時，約 2 成的三明治族卻認為在受到疫情的影響下，需減少儲蓄退休金額以應對生活開支的壓力。