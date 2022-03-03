通膨吃掉你的退休金？退休攻防戰開打

2022 年 3 月最讓投資人關注的焦點莫過於｢升息議題」，自 2021 下半年以來居高不下的通膨著實令人擔心，這也使得投資人認為 FOMC(聯邦公開市場委員會) 會議採取升息手段抑制通膨勢在必行，不為別的，只希望能有效的控制通膨。在通膨與高齡化社會夾擊之下，我們有計算過退休金真的夠用嗎? 退休金除了老年年金與勞退給付外，更應依個人財務狀況做好理財規劃，以彌補退休金的不足。

退休規劃應以穩健的方案作為首要考量，有紀律的理財規劃加上複利的效果，將使退休金更有效率的累積。受到通膨的影響，以及近期烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢，不僅提升地緣政治風險也帶動油價上漲，這些因素都加深投資人對未來的不確定性，使得短期間市場波動更為劇烈。基於規避風險的前提，投資策略可趁此波分批進場，長期佈局並採取股債均衡配置的投資組合策略，適時逢低布局，有效分散投資風險、降低資產波動度。

所有的投資都沒有最好的決策或是方案，我們需要的是適合自己的規劃，量身訂作才是最好原則，也就是說「適合的投資才是好投資」，每個人有不同的人生規劃與風險接受度，理財規劃應是了解自我的財務狀況後，審視自我的人生規劃、計算投資目標達成年限、所能負擔的可投資金額後，找到最適合自己的投資模式。以新光銀行所推出的｢智能理財」為例，由 AI 分析客戶的投資行為偏好與風險承受度後，給予最適合的投資組合建議，並依客戶年紀調整投資比重，若客戶對於投資建議有其他想法也可自行挑選同類的投資標的，並可自行選擇投資方式與投入金額 (單筆投入最低金額: 新臺幣 30,000 元 / 美金 1,000 元，定期定額最低金額: 新臺幣 3,000 元 / 美金 100 元)，讓每位客戶皆能擁有良好的服務與適合的理財規劃，達到分散投資風險，降低資產波動度的目標。

「新光智能理財」由客戶的角度出發，用心理解客戶的需求；首先，以科技的創新服務讓繁瑣的投資變簡單，只要短短幾分鐘即可完成複雜的投資規劃，資產再平衡也可一鍵完成，解決客戶不知如何規劃、資產配置調整的痛點。其次，為了使服務再升級，在成功設定完每筆投組後，都會跳出滿意度調查問卷請客戶填寫，並依客戶的建議適時做出調整。再者，新光智能理財也留意到投資客戶對理財相關議題較為關注，因此定期在網站上發佈市場觀點、多元理財文章，與客戶一起掌握市場最新趨勢。現在，更提供申購投資組合 2022/06/30 前免收任何手續費的優惠 (優惠期間屆滿後將依平台首頁公告之費率計收)，讓大家一同體驗「新光智能理財」：https://reurl.cc/7eR9vy 。(如何建立我的投資組合可點閱教學影片：https://reurl.cc/pxGM9Z ；若投資前，您還沒擁有新光銀行帳戶，可先於線上開立 OU 數位存款帳戶：https://www.omniu.com.tw/ )。

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