陳時中：協調人力助廠商拉高快篩產能 售價將降至200元以下

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (12) 日表示，因應 Omicron 變異株傳播速度快、輕症化比例高，政府會主動組織「快篩國家隊」，進行大量採購，但因廠商目前規模較小，將會協調人力幫忙，拉升產能，未來家用快篩試劑售價可望降至 200 元以下。

陳時中今天上午接受網路節目《新聞放鞭炮》專訪，主持人周玉蔻提問，藥局快篩全被掃光，該如何補足？陳時中回應，這段時間台灣的快篩價格確實貴，由於過去國內使用得少，相對市場規模較小，就會比較貴，現在準備大量使用，慢慢與 PCR 混合使用，讓效率能變得更高。

對於快篩國家隊是否成形？陳時中表示，現在還沒形成，但是政府將會主動組織安排，除了大量採購外，由於試劑工廠規模相對較小，大量生產時人力吃緊，政府會協調人力進入工廠幫忙，讓產能很快提升起來。

陳時中指出，針對高風險區域快篩試劑，只要地方政府來申請，一批會提供 20 萬劑，都是公費，而確診者與居家隔離、居家檢疫對象使用的快篩，也都是公費提供。至於企業採購快篩有無補助？他說，現在有企業、公家單位共同採購契約，量大就可以便宜。

陳時中進一步表示，中央正展開相關的收購計畫，一方面收購、一方面保留市場量能，目前快篩試劑費用約 260 至 360 元都有，他認為 300 元是貴了，他向大家保證，未來會越來越便宜，目標至少降至 200 元以下。

陳時中呼籲，民眾現在不必急著搶購，快篩費用一定會往下降，現在有需要的人才買，不需要買起來囤貨，之後產量將會越來越多。