環保署：溫管法修法拚今年過關 最快2024年徵收碳費

外界關注碳費徵收時程，環保署長張子敬今 (11) 日表示，希望今年 4 月底能將「溫室氣體減量及管理法」修正草案送至立法院，若今年能順利完成修法，預計將在明年建立碳費制度，2024 年開始徵收。

總統蔡英文指派張子敬擔任特使出訪帛琉，以環保署長的官方專業身分，代表我國出席「我們的海洋大會」(OOC)，張子敬今天接受網路節目震傳媒「新聞不芹菜」專訪時指出，過去都只能用學者或 NGO 名義參加，這次可以用正式職銜發言，是很大的進步，未來會以專業、務實態度，讓國際瞭解台灣在海洋方面的努力。

至於企業界關心的碳費徵收議題，張子敬說明，歐盟預計 2026 年開始實施碳邊境調整機制 (CBAM)，俗稱碳關稅，因此，台灣徵收碳費的時程，一定要在他們之前建立制度，才能與歐盟談判。

張子敬表示，溫管法已送到行政院，預計 4 月底送立院審查，立委們也都表達支持態度，若今年完成立法，明年即可建立子法制度，預計 2024 或 2025 年開始徵收碳費。

張子敬指出，碳費徵收規畫差別費率，擬由大到小、由大帶小，先從大戶開始，再由大型廠商帶動中下游產業鏈減碳。確切徵收時間及費率，還須考慮民生、物價、通膨等因素，才能達到減碳的效果，不是單純每噸收 100、200、300 元的問題。