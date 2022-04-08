快篩需求增 泰博、寶齡3月、首季營收雙創同期高

本土疫情 3 月底急速擴散，快篩試劑廠湧入急單，催動營收成長，泰博 (4736-TW)3 月營收 5.66 億元、首季 17.93 億元；寶齡富錦 (1760-TW) 單月、單季營收也登同期高；兩大廠 3 月與第一季營收全創同期新高。

快篩試劑湧現新一波需求，泰博第一季營收 17.93 億元，更刷新歷史次高，季增 30.87%、年增 33.14%；3 月營收 5.66 億元，月增 17.58%、年增 31.04%。

泰博持續接獲國內科技大廠、傳產指標廠訂單，4 月營收有機會維持 5 億元水準，公司認為，新冠疫情不會消失，快篩將成常態性需求，新冠快篩與口服藥物將如同流感快篩與克流感藥物，長期來看會是固定品項。

寶齡因 2、11 月有腎臟新藥拿百磷權利金收入，墊高基期，3 月營收 1.4 億元，月減 27.98%、年增 26.68%，仍寫同期高；第一季營收 4.55 億元，季減 1.94%、年增 21.53%。

寶齡也認為，快篩試劑將成為常態性需求，儘管未來疫情趨緩，不過開放邊境後，更需要快篩當成抑制疫情的第一道防線。

另外，核酸檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 3 月營收 7479 萬元，月增 113.76%、年減 19.29%；第一季營收 2.36 億元，季增 6.3%、年增 1.35%。

瑞基表示，3 月底台灣疫情升溫，除了積極備貨因應需求外，國外新冠市場持續穩定出貨，推升營收成長，國際認證也持續進行中。

瑞基指出，目前歐美疫情逐步穩定，東北亞疫情較為緊張，除了持續發展人病市場外，也加強國際畜產市場推廣力道，同時積極拓展新應用通路，創造新市場，為營運正面挹注。