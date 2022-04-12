〈中油新董總上任〉3月再虧近50億元 累積虧損逼近資本額一半

台灣中油新任董事長李順欽、總經理方振仁今 (12) 日正式上任，首要面對的是龐大虧損壓力，李順欽表示，中油 3 月虧損約 49.8 億元，累積虧損尚未達到資本額一半，但預期 4 月營運結果出爐後，就將超過資本額一半，因此依相關法規，預計 5 月董事會將討論相關事宜。

台灣中油配合政府穩定物價政策，天然氣、液化石油氣普遍維持凍漲，讓中油蒙受龐大成本壓力，以天然氣為例，中油去年一整年累計吸收約 1048 億元，而光今年前 3 月天然氣就已經吸收約 517 億元，一季就直逼去年的一半。

此外，根據中油統計，截自今年 2 月中油累計虧損已逼近 600 億元，若加計 3 月虧損約 49.8 億元，累計虧損將直逼中油資本額約 1300 億元的一半，對此，李順欽說，3 月有一些存貨回推因素，虧損是近年單月最小，累計虧損尚未超過資本額的一半。

李順欽坦言，現階段國際油價局勢壓力仍大，全年油價走勢較難預測，不過昨 (11) 日布蘭特原油收盤價格跌破 100 美元，天然氣現貨價格同樣回落，認為後續價格可望相對平穩，將持續觀察，至於累計虧損狀況，內部財務部門也已有規劃。

中油天然氣主要有兩大項，分別是電業用戶、一般民生用戶，配合政府穩定物價政策，近幾個月都僅有電業用戶每月約調漲 10%，其他用戶則不調整，媒體關注後續調整幅度是否更動，李順欽回應，油電價格通常需一併討論，因此漲幅是否調整，還需經濟部同意。

至於未來是否還會與俄羅斯採購天然氣，李順欽說，中油採取多元採購策略，且先前與俄羅斯簽訂的 5 年長約已到期，後續雙邊沒有合約關係，未來供氣也已透過中長約確保穩定氣源供給。