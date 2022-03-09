快篩、保健品熱銷 杏一前2月營收創同期新高

連鎖醫材通路商杏一 (4175-TW) 受到農曆春節影響，2 月營收降至 4.62 億元，月減 18.27%，不過受惠快篩試劑與保健食品熱銷，仍年增 4.76%；累計前 2 月營收 10.27 億元，年增 6.17%，創同期新高。

杏一表示，新冠疫情蔓延，今年初不少企業於年後啟動自行快篩政策，帶動 1、2 月快篩試劑銷售暢旺，加上自有品牌御護系列銷量不俗，推升營收成長。

受到疫情影響，杏一保健食品和快篩劑銷售額續創新高，其中，快篩 2 月業績創歷史次高，此外，去年下半年推出維持消化道機能的益生菌、保健品等，也受到顧客青睞，看好銷售動能有望延續。

除了防疫、保健產品熱銷外，杏一整合線上線下通路策略逐步發酵，去年共設置 21 家門市，多數已開始發揮綜效、帶動業績成長，官網 APP 上線也催動 OMO 商機，線上購物平台 2 月營收倍增，達 101.39%。

門市方面，杏一在兩岸門市共有 304 間，今年將持續展店，擴大市佔率，並以拓展社區型門市為主，同時主動聯繫顧客、推相關行銷活動等，以提升整體營收；醫院型門市則待醫院解封後，即可恢復過往業績水準；目前兩岸共有 23 座商場，其中 1 月得標的高雄榮總屏東分院商場，預計今年 11 月開幕，將為營運添新動能。