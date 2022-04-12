〈台股盤前〉台股「沒電」傳金苦撐 指數箱型整理機率大

本土疫情升溫，中國封城，台股少了電子族群撐場，11 日下跌 236.17 點，跌幅 1.37%，收在 17048.37 點，法人指出，本週法說預期在高階製程具有技術優勢，業績展望將持續維持良好，若能釋出正向訊息，有望激勵新一波外資回補資金潮，也是能否提振台股氣勢關鍵。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，電子指數下挫 1.91%，金融指數維持平盤，傳產指數回檔幅度在 1% 以內，由於俄烏戰事未進一步好轉、聯準會鷹聲四起，以及費城半導體走勢趨弱，再加上業界傳出蘋果下砍手機及 PC 出貨量，使得科技股面臨較大壓力。

葉獻文認為，升息、縮表、地緣政治，以及中國封城導致相關台廠供應鏈生產受到影響等變數，預期第二季指數將以箱型整理格局機率較大。

在選股上，建議可朝高息股、具有營運成長性、硬體升級等方向選股，具有長線題材的半導體、5G、AI、物聯網、伺服器值得逢低布局，可受惠於升息的金融股亦可納入標的，循環性產業、民生消費等類股等則建議伺機操作。

安聯投信表示，聯準會的緊縮方向影響全球股市波動，而聯準會釋出較市場原有預期更快的縮表規劃，可能再度加深市場對停滯性通膨的擔憂，預計市場可能需花更多時間反覆消化相關情緒。