台股回測萬七 三大法人賣超405.66億元 外資提款340億元

中國上海、昆山封城令延長，市場擔憂進一步衝擊台廠供應鏈，台股電子族群今 (11) 日殺聲隆隆，晶圓雙雄等權值股倒地，金融、傳產也疲軟，加權指數終場下跌 236 點，收在 17048 點，成交值 2995 億元。三大法人合計賣超 405.66 億元，其中外資續提款 340 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資狂砍 340.41 億元，為連 5 賣；投信加碼買超 15.16 億元，為連 8 買；自營商也罕見大賣 80.39 億元。三大法人合計賣超 405.66 億元。

中國疫情嚴峻，台商電子業重鎮昆山封城令延長至 12 日，甚至五一長假前夕都難以復工，PCB、連接器、網通等產業首當其衝，法人憂心將衝擊相關台廠第二季財測目標的達成，PCB 族群今天湧現賣壓，尤其是 ABF 載板三雄，南電、欣興大跌 7-8%，景碩跌近半根，其他包括定穎、華通、台光電、精成科、嘉聯益等跌勢都相當重。

晶圓雙雄連袂倒地，台積電 (2330-TW) 股價挫逾 1%，終場收全場最低 558 元，市值下滑至 14.47 兆元；聯電受晶圓代工成熟製程凍漲消息影響，失守 50 元關卡，終場跌 3.6%，收 48.2 元，創近 1 年新低；國巨、台達電、瑞昱、大立光、友達、日月光投控等電子權值股，賣壓都相當沉重。

被動元件族群殺聲隆隆，國內龍頭大廠國巨股價重挫 3.6%，失守 400 元關卡，創 1 年 5 個月新低，華新科大跌 5.5%，其他包括興勤、凱美、台嘉碩、華容跌勢都很重；IC 設計同樣遭狙擊，晶豪科摜壓至跌停，盛群、新唐、智原、亞信、群聯、驊訊、創惟等均下跌超過半根停板。

不過，生技族群續獲買盤力挺，包括寶齡富錦、中化生、亞諾法、全宇生技 - KY、ABC-KY、泰博、生華科等，均亮燈漲停；受惠鉀肥、尿素價格飆漲題材，農金概念股也成盤面多頭指標，興農、東鹼強勢攻上漲停。