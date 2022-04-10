聯準會放鷹 留意資金撤離台股震盪

聯準會鷹派立場明確，引發台股劇烈震盪，法人示警，台股雖有內資撐場，但要注意只要聯準會釋放升息訊息、推升美債殖利率上揚時，都可能吸引資金持續回流引發市場震盪。

根據統計，外資今年以來賣超台股高達 5527.62 億元，已超越去年全年度 4540.07 億元，相形之下，投信今年以來買超台股金額已經突破千億元大關，達 1018.69 億元水準，改寫單年度投信法人買超台股史上第二高水位紀錄。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，短期內市場需要消化聯準會釋出縮表金額大於預期的負面情緒，震盪在所難免，短線可視晶圓龍頭與光學鏡頭大廠兩大指標廠商的法說會內容，將成第二季的市場風向球，若釋出正向訊息，有利於提振台股多頭。

此外，本月中下旬美國將展開超級財報周，屆時與台股相關的指標科技大廠，將公布財報數據與財測結果，預期將成為市場關注焦點，特別是財測將反映企業對未來展望是否延續成長軌道，更會受到市場高度關注。

葉獻文認為，由於台股第一季已從高點回檔，目前大盤落於各天期均線之下，預期只要指標大廠釋出樂觀展望，都有助於投資情緒與股價表現，且聯準會持續與市場溝通，下檔空間有限。

但要注意的是，包括縮表、升息等經濟轉換時期，台股震盪走勢可能加劇，加上烏俄戰爭導致能源價格居高不下，推升通膨維持高檔，進而牽動聯準會對縮表與升息態度。

安聯投信表示，電子股今年來面臨較大幅度修正壓力，主要是市場擔憂庫存調整擔憂等雜音所致，若就庫存調整與配息時程來看，可留意第 2 季末是否趨緩。

但就評價及股利殖利率角度，下修幅度則正在縮小。接下來即將登場的重要企業法說釋出的訊息或將左右電子股的走勢；從技術面來看，指數仍收在多條均線反壓之下，後續則須觀察加權指數是否能重新站回均線之上。

安聯投信表示，目前正值資訊空窗期，在企業財報及重要法說相關展望等訊息釋出前，庫存調整會是我們對基本面觀察的重點，華東地區供應鏈中斷或將加重此一現象。