海運價微跌量增 貨櫃三雄3月、Q1營收同寫新高

貨櫃三雄繼長榮 (2603-TW) 3 月合併營收、第一季合併營收寫歷史新猷，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 今(11) 日公布，單月、季營收也同創新高紀錄，顯示海運艙位雖供給增加，但運價維持高檔、營運量提升有助營收動能持續加溫。

陽明 3 月合併營收 378.63 億元，月增 13.87%，年增 80.24%，累計第一季合併營收 1067.04 億元，年增 71.32%，單月、單季均寫下新高。萬海 3 月合併營收 243.13 億元，月增 2.68%，年增 89.83%，累計第一季合併營收 805.03 億元，年增 108.47%，單月、單季同樣寫新高。

陽明指出，3 月艙位供給增加，有助營運量較上月增加，但市況是供需缺口持續存在，使平均運費較去年同期大幅上漲，另外也受惠美元升值影響。

陽明表示，在俄烏戰爭持續的背景下，加上中國因疫情升溫，3 月以來深圳、上海等城市相繼宣布採取封控措施，影響工廠正常出貨及整體貨量，造成市場運價下跌，也使供應鏈瓶頸再度惡化。

整體來看，陽明認為，目前市場需求維持穩定，未來一旦戰事與封城因素解除，各項重建與民生物資需求增加，陽明預期可能有出貨遞延效應。

陽明本季和第三季尚有 5 艘 11000 TEU 級新船陸續竣工交付並投入航線營運，有助增添營收新動能。

至於中國疫情、俄烏戰爭發展情勢未明，以及全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，將是影響航商未來營運的不確定性因素。

對於近來國際油價高漲推升燃油成本，並造成高低硫油價差擴大，陽明解釋，已有燃油附加費徵收機制反應油價變化，且目前安裝脫硫塔船隻比例約占整體船隊 3 分之 1，有助緩和營運成本高漲。