電商淡季不淡 富邦媒Q1營收寫次高 網家創第四高

國內兩大電商業者富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 公布第一季營收，富邦媒 3 月合併營收達 75.3 億元，月增 7.72%，年增 23.27%，創同期新高，單季營收 229.37 億元也創次高，僅次去年第四季；而網家月營收 37.38 億元，月增 1.04%，年減 1.1%，為同期次高，季營收 117.09 億元，年增 1.91%，也創單季第四高。

富邦媒指出，第一季營運持續勁揚，其中，3 月 momo 網路購物營收年增 25.5%，業績占比達 94.8%，各品類表現維持高成長，又以健康休閒、美妝保健、居家生活成長幅度位居前三名，尤其 38 女王節挹注買氣，帶動今年參與的人流年增約為 40%。

網家則指出，3 月營收略較去年同期下滑，主要是因業績主力 3C 商品部分缺貨，不過，美妝保養、食品、大家電、PC 設備及零組件，均繳出不錯的業績表現，尤其非 3C 品類成長最突出的則為食品，呈現強勁雙位數成長。

網家表示，布局非 3C 品類的品牌經營，並拉攏女性客群，已逐漸顯現成效，3 月營養保健食品銷售業績年增超過 20%，而餐飲集團美食餐券、知名飯店住宿券等電子票券，年增率更高達 2 倍。

而網家官方社群和 FB 粉絲團女性使用者 3 月年成長超過 40%，IG 和 LINE 官方帳號女性使用者比例突破 60%。

此外，網家透過跨境電商服務增添成長動能，專營日本代標代購市場的比比昂，近期因日圓匯率來到歷年低點，買氣大幅攀升，全站訂單數和營業額持續改寫歷史新高紀錄。

進入第二季後，又即將迎來母親節檔期，尤其近來本土疫情持續升溫，有助網購買氣更加熱絡，電商業者看好，維持營運成長動能可期。