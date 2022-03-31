2大地區商機巨大！小摩：華爾街低估Netflix訂閱人數成長潛力

摩根大通分析師 Doug Anmuth 認為，華爾街低估 Netflix 潛在增長能力。

Netflix 投資者關鍵指標是訂閱人數成長，重要程度甚至超過季度營收和獲利數據，因為投資者將付費訂閱人數趨勢視為未來成功的最佳指標。

然而，Netflix (NFLX-US) 1 月底對 2022 年第一季訂閱人數的估值遠低於華爾街預期，曾導致股價重挫 25%。

但摩根大通分析師 Doug Anmuth 認為，Netflix 全球訂閱人數成長潛力遭低估。他預計，Netflix 全球訂閱人數能自 2021 年底 2.218 億人的水準，到 2025 年底成長到 3 億人。

他估計，目前在全球寬頻訂閱人數 7.76 億人中，Netflix 占比達 29%，而全球付費電視訂閱人數 6.75 億人中，Netflix 占比達 33%。到 2025 年底前，這兩個比率將大大提高。

誠然，Netflix 在一些較老的市場已經廣泛獲得採用，其成長也將趨於溫和。Anmuth 指出，例如 55% 的美國寬頻家庭已經是 Netflix 訂閱戶，僅次於澳洲 75% 占比。英國 50% 寬頻家庭訂閱 Netflix ，而阿根廷和加拿大以 48% 占比緊隨其後。

然而，Anmuth 認為該公司在 2 大地區有巨大成長空間，即目前寬頻家庭訂閱率僅 17% 的亞太地區 (APAC)，以及占比 21% 的歐洲、中東和非洲地區 (EMEA)。

在亞太地區，他尤其看重日本、印度和南韓市場的商機，歐非中東部分，東歐和南歐部分地區以及整個中東和非洲預期將出現增長。儘管 Netflix 在部分市場的定價恐怕較低，但他認為該公司可持續行使定價能力，並在某些較為成熟的市場提高訂閱費用。

Anmuth 認為，到 2025 年，EMEA 地區將超過美國和加拿大，成為 Netflix 最大的市場，屆時訂閱戶自 2021 年的 7400 萬上升至 1.014 億。

亞太地區到 2025 年的訂閱人數成長也將加速，他預期自 2021 年的 3260 萬幾乎翻升一倍至 6090 萬人。

Anmuth 維持對 Netflix 股票的「加碼」評級，目標價 605 美元。Netflix 周三下跌 10.35 美元或 2.64%，收每股 381.47 美元。