保瑞獲逾5000萬元投資基金擴產 明年Q1投產

保瑞 (6472-TW) 今 (11) 日宣布，旗下位於加拿大的密西沙加廠，獲得加拿大安大略省政府共同基金投資 250 萬元加幣(約新台幣 5760 萬元)，資金將全數用來擴增產線，新產線工程預計本季啟動、明年首季投產。

加拿大經濟發展創造就業和貿易部長 Vic Fedeli 表示，保瑞具備從早期開發到商業生產所需的服務，並在全球供應鏈上擁有多年經驗，為加拿大患者和全球 100 多個市場生產所需藥物。

保瑞旗下加拿大廠位於密西沙加市，為北美重要的生技聚落，董事長盛保熙表示，此投資案將全數用來增設新產線，將可大幅提升加拿大廠的製程技術與產能，提供在地與全球最先進的製藥技術與藥品，並吸引更多來自全球的先進藥廠的合作機會。

此外，保瑞啟動 CDMO(委託開發暨製造服務) 產線拓展計畫，併同該項投資在內，預計未來兩年投資超過 1000 萬美元 (約新台幣 2.9 億元) 在產線建設，包括竹南廠與加拿大廠的固體製劑產線，滿足更多客戶需求。

保瑞加拿大廠除了強化既有產線外，將針對研發規劃獨立試製區，進行不同劑型的小批量藥物；竹南廠除了與加拿大廠一樣設立獨立試製區，提供高致敏性或高效價藥物外，新增設的包裝將可大幅提升既有產能。