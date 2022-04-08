印度央行維持新低利率不變 但政策前景轉鷹 強調控制通膨

印度央行連續第 11 次在政策會議後，維持借貸成本在創紀錄的低位，以避免經濟遭受俄羅斯、烏克蘭戰事風險的影響。然而，央行總裁 Shaktikanta Das 卻就經濟狀況及通膨壓力，發表了鷹派評論。

印度央行貨幣政策委員會周五 (8 日) 投票決定，維持基準回購利率在 4%，符合市場預期。與會人員並且一致投票決定，關注「退出寬鬆政策」，以確保未來通膨保持在目標範圍內，同時支持經濟成長。

Das 還宣布了一項新工具，這一工具將使貨幣當局能夠縮小所謂的「利率走廊 (interest rate corridor)」，以吸收銀行系統中多餘的現金。

印度央行在聲明中，首次放棄了自 2019 年底以來，「在必要時」保持寬鬆政策的承諾。經濟學家指出，聲明用詞更動，加上收緊流動性的力度加大，代表著政策前景已出現鷹派轉向。

印度央行並將實際 GDP 成長率從 7.8% 下調至 7.2%，這與獨立機構的估計一致。

Das 表示，不斷升級的地緣政治緊張局勢，為印度經濟前景蒙上了一層陰影。儘管印度與衝突中心國家的直接貿易曝險有限，但戰爭可能會透過商品價格上漲，帶來溢出效應。

巴克萊經濟學家 Rahul Bajoria 表示，印度央行已有效地對利率走廊開啟正常化，並正在為未來幾個月進一步正常化預做準備。