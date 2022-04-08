CCL廠需求強 亞泰金屬首季營收3.48億元改寫次高

CCL 廠台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 等持續擴產，設備廠也受惠，亞泰金屬 (6727-TW) 今 (8) 日公布最新營收，第一季以 3.48 億元創次高，季增 40.51%，年增 66.03%，依亞泰金屬手中訂單來看，今年全年營收將再突破 12.51 億元創新高。

亞泰金屬 3 月營收為 1.03 億元，月減 15.97%，年增 59.09%。亞泰金屬 2021 年營收以 12.5 億元創新高，總經理黃源財預期，2022 年在高階設備需求持續暢旺帶動下，營收將雙位數成長，2023 年新廠完工後，自製率將提升，有助增加接單及獲利能力。

亞泰金屬認為，以目前客戶端設備安裝進度來看，下半年起高階 IC 載板基材含浸設備可望陸續通過客戶測試，預估今年 IC 載板基材含浸設備營收比重可達 30% 以上，同步挹注公司整體獲利。

高階 IC 載板基材含浸設備是亞泰金屬今年主要成長動能之一，目前直立式 CCL 及高階 IC 載板基材含浸設備訂單滿載，訂單能見度可達明年上半年，今、明年營運表現較去年可望維持雙位數的成長。

亞太金屬也持續投入新設備產品的研發，將切入銅箔後處理設備市場，預估年中出貨，為 PCB 上游材料產業客戶提供更完整的設備解決方案。

因應訂單成長及新產品線拓展需求，亞泰金屬目前已進行二廠建置工程，預計明年下半年開始陸續加入生產行列，提升整體產能，並可拉高公司設備產品自製率。