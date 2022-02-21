威剛本季不淡 看好Q2 DRAM合約價同步起漲

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 看好第二季 DRAM 與 NAND Flash 合約價將同步反轉向上，在先前已提前備料下，目前庫存水位已較去年底明顯成長，可滿足客戶追加訂單需求，第一季業績將淡季不淡。

在今年營運前景暢旺前提下，威剛經營團隊建議董事會將去年獲利與股東分享，預計每股至少配發 5 元以上現金股利，以今 (21) 日收盤價 96.5 元計算，現金殖利率達 5.2%。

威剛指出，疫情拖累全球供應鏈運作，下游系統廠、組裝廠去年陸續傳出長短料狀況，導致記憶體供需動態也快速波動，考量長期產出與需求發展，庫存備料節奏也迅速靈活因應。

隨著 DRAM 現貨價於去年 12 月下半開始穩步走揚，威剛早已預期 DRAM 合約價將於第一季見底，第二季正式反轉向上；NAND Flash 因現貨價於 2 月中快速反彈，合約價也提早於本季落底，第二季向上走揚。

由於上游供應商產線污染問題持續延燒，威剛董事長陳立白預估，第二季 NAND Flash 供應缺口放大狀況短期難解，將推升價格向上，加上 DRAM 客戶出貨需求回溫，拉貨動能也持續成長。

威剛看好，今年上半年記憶體市場仍將供不應求，下半年多項電子新應用百花齊放，且 DDR5 將正式放量，都將強力推升記憶體需求穩步向上。