四大代工廠首季營收亮眼 均創同期新高

五大電子代工廠首季營收出爐，受惠季底拉貨效應，3 月營收、出貨均較上月雙位數成長，英業達 (2356-TW) 單月營收更衝上 535.68 億元，月增 50.5%、年增 30.7%，改寫歷史單月新高紀錄，而包含英業達在內，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 首季營收，均創下歷年同期新高。

廣達 (2382-TW)

廣達 3 月在工作天數恢復、遞延訂單出貨下，營收重回千億元，達 1102.88 億元，月增 21.6%、年增 16.8%，累計今年首季營收站上 3000 億元大關，達 3017.81 億元，季減 10.9%、年增 12.2%，單月、單季同步改寫歷年同期新高。

出貨方面，廣達 3 月筆電出貨回升至 610 萬台，月增 27.08%、年減 7.58%，主要反映 3 月工作天數恢復、季底拉貨效應，統計首季筆電出貨達 1690 萬台，季減 15.08%、年減 11.05%，符合預期。

廣達首季筆電出貨衰退幅度優於往年季節性水準，加上筆電平均單價提升，推升首季營運淡季不淡，展望第二季，廣達則相對保守，由於現階段中國疫情升溫，多地管控措施升級，上海廠區也配合停工，預期後續對供應鏈影響將逐步發酵，不過廣達筆電多數都是在重慶廠區生產。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 3 月同樣站上千億元大關，達 1027.64 億元，月增 24.6%、年減 5%，累計首季營收達 2678.58 億元，季減 27.2%、年減 0.8%，出貨方面，3 月筆電出貨達 460 萬台，月增 27.78%、年減 16.36%，累計首季出貨達 1180 萬台，季減 26.25%、年減 9.92%，符合內部預期。

仁寶首季受缺料影響，影響筆電、非筆電出貨動能，連帶拖累營收表現，不過 3 月仍有季底拉貨效應浮現，展望第二季，仁寶認為，隨著商用、電競需求強勁支撐下，整體出貨可望季增雙位數，不過現階段昆山廠也配合當地防疫要求，後續將透過排班補足出貨進度。

展望全年，仁寶表示，今年策略將採穩健、保守方式經營，全年營運保守看待，重點將聚焦營運效率、獲利成長，除調整筆電端產品組合，也將搭配非筆電業務伺服器、5G 等高成長業務，持續優化公司獲利結構。

緯創 (3231-TW)

緯創 3 月營收達 948.59 億元，月增 46.8%、年增 37.3%，受惠季底拉貨效應，主要產品出貨均呈現成長，加上認列集團子公司營收貢獻，累計首季營收達 2264.46 億元，季減 13.7%、年增 27.8%，創下歷年同期新高。

出貨方面，緯創統計，3 月筆電出貨約 230 萬台，月增 43.75%、年增 4.55%，桌機、顯示器則各出貨 90 萬台、160 萬台，若以整季來看，緯創首季筆電出貨 560 萬台，季減 25.33%、年增 3.7%，桌機、顯示器則出貨 235、450 萬台，年增 17.5%、50%，符合預期。

展望第二季，緯創坦言，不確定因素仍多，以 4 月來看，由於 3 月季底拉貨墊高基期，預期筆電、桌機出貨都將略微下滑，顯示器需求則相對穩健，估出貨可望持平上月，整季而言，認為筆電、桌機、顯示器出貨都將優於首季，成長幅度則可望落在 1 成上下。

至於中國多地封城影響，緯創表示，目前昆山廠生產營運仍維持正常，但物流進出均受管制措施遞延，相關影響是否會延續，以及全球通膨是否衝擊下半年資通訊產品需求等，都還在密切觀察中，不過現階段評估昆山廠生產的 IoT、中小尺寸 LCM 產品占整體營收比重不高，對營運影響相對有限。

和碩 (4938-TW)

和碩 3 月營收達 1155.63 億元，月增 35.8%、年增 43.7%，主要受惠工作天數增加、三大產品線出貨均有回溫，加上去年基期較低，累計首季營收達 3238.25 億元，季減 28.4%、年增 49.5%，單月、單季皆創下歷年同期新高。

出貨方面，和碩統計 3 月筆電出貨約 100 萬台，月增 78%、與去年持平，桌機 / 主板則出貨 70-75 萬台片，月增逾 4 成、年增近 1 成，累計首季筆電出貨達 230-240 萬台，季減約 2 成、年增 5%，符合預期，桌機 / 主板則出貨約 190 萬台片，優於預期。

和碩表示，桌機 / 主板 3 月需求優於預期，且整體三大產品動能也符合預期，推升單月營收表現，展望第二季，仍維持筆電出貨將較第一季成長約 25-30% 看法，桌機主板則反映市場傳統淡季，估季減 30-35%，非個人電腦業務則預期將優於首季。

至於中國各地管制措施升級影響，和碩強調，外在變數仍多，將持續密切更新動態、配合當地政府防疫措施。

英業達 (2356-TW)

英業達 3 月營收則達 535.68 億元，月增 50.5%、年增 30.7%，改寫歷史單月新高紀錄，累計首季營收達 1287.95 億元，季減 13%、年增 15.2%，也同步創下歷年同期新高。

英業達 3 月筆電出貨衝上 200 萬台，月增 33.3%、年增 17.65%，主要是部分產品遞延出貨，加上部分客戶考量疫情、封城影響，提前拉第二季的貨，累計首季筆電出貨達 500 萬台，季減 10.71%、年增 4.17%。

英業達表示，客戶需求都並未改變，在不考慮封城影響下，第二季筆電出貨可望較首季再小幅成長，伺服器、智慧裝置同樣也有接近 1 成的成長幅度，但受限中國多地封城，包含上海廠區配合停工、昆山供應鏈也停工，加上物流狀況，預期 4 月出貨將受部分影響，後續也還要密切觀察。